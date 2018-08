Velocemente in avanti 80 anni, e l’umile maglione d’oca ha preso la seconda vita come accessorio di moda di lusso, in gran parte a causa del successo di un marchio: Moncler.

Mentre la marca di sci franco-italiana ha iniziato la sua vita nel 1952, non è stato fino al suo rilancio del 2003 che l’influenza di Moncler ha davvero iniziato a diffondersi. Quell’anno, l’imprenditore italiano Remo Ruffini ha impostato Moncler in un decennio di lungo corso di collisione con il mondo della moda e del lusso – quando il marchio quotato nel mercato borsistico italiano nel 2013, aveva debuttato collezioni di alta moda (Gamme Rouge e Gamme Bleu), inaugurato negozi in tutto il mondo, e per molti, ha trasformato il maglione utilitaristico in un must-have di lusso.

Uomo moncler vendita jakets