Perfekt kvinner UGG Bailey Button

ble født på en strand i Sør-California, og brukes alltid av surfere for å holde det varmt etter en tidlig morgen økt. For å feire den dristige og begynnelsen av soling, lever vi i California, surfer, bekjenner den kreative for å legemliggjøre den frie ånd og skape vakre ting.

For Encinitas i California sender pro surfere, artister og Mele · Seiri minimal liv på sine kyllinger, surfebrett og misunnelsesverdige kunststudier. Mele har dyp surfefrukt. Hennes morfar grunnla Gordon & Smiths surfbrett og en far formet for dem. Den prisbelønte surferen selv, Mele brakte denne arven til sin første design for utelukkende laget Bing Surfboards for surfingstil og smak. Når jeg ikke er i sjøen, er jeg i et studio hvor Illustrasjon, malerier, vintage sykler reiser rundt i byen og formidler kreative aspekter.

Vi turnerte San Diego med en e-post og satte oss ned for å snakke om designen av brettet mitt, kunstproduksjon, og hvordan surfing stimulerte livet hennes. Vennligst bla ned og se hennes komplette video.

Hva er historien din som en start som surfer? Som kunstner?

Jeg vokste opp med surfere og en familie av Shaper. Mens jeg ventet på at min far skulle fullføre min daglige kvote, spilte noen av mine tidlige minner i boblene i Gordon & Smith surfbrettfabrikken. Surfing kom naturlig. Alt utstyr var tilgjengelig, all historie påvirket meg.

Når det gjelder kunst, er alle som et barn. Jeg har aldri sluttet det.

Hvem (eller hva) påvirker og inspirerer håndverket ditt?

Inspirasjon kommer fra alle steder, men i de fleste tilfeller er det fremkalt av folk som gjør hva de vil i den opprinnelige rene stilen. Surfers som stimulerer meg er Jen Smith, Erin Ashley (Worm), Kassia Meador, Dane Peterson, Devon Howard. Kunstnere som inspirerer meg er Thomas Campbell, Ed Templeton, Margaret Kilgallen.