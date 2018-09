In de wereld van de naoorlogse mode in Parijs, werd Cristóbal goedkope balenciaga laarzen schoenen verkoop

vaak de koning genoemd. Christian Dior, een potentiële rivaal, had bewondering voor zijn Spaanse tegenhanger en zelfs de scherpe tong van Coco Chanel verzachtte zich uit respect voor zijn vaardigheden.

Zijn carrière begon in 1919 met de oprichting van Goedkope Balenciaga dames Sneakers

schoenen verkoop Compañía in San Sebastián, Spanje. De burgeroorlog van het land dwong hem om te verhuizen en opende zijn nieuwe hoofdkwartier in Parijs in 1937. Het nieuwe huis van Balenciaga werd opgericht op 10 Avenue George V (waar het vlaggenschip vandaag de dag staat). De Spanjaard was meteen een succes en Hollywood’s grootste schoonheden drongen door de salon: Carole Lombard, Greta Garbo, Marlene Dietrich en Ginger Rogers onder vele anderen.

De lijst met innovaties van Balenciaga is bijna ongeëvenaard, van tunieken tot babypoppen, kniehoge laarzen tot pillendoosjes. Zijn keverachtige “loop” -lijn, poefachtige “ballon” -jurken en semi-gepaste pakken -aangepast aan de voorkant en losjes aan de achterkant-vormden de voorhoede van een revolutie die geheel nieuwe, vloeiende lijnen creëerde. Balenciaga liet in 1956 een bom vallen toen hij de silhouet-versplinterende, tailleloze chemise-jurk introduceerde. Dus seismisch was de impact van deze vorm dat het was gespoofd in een aflevering van I Love Lucy waarin Lucille Ball zich inspant over Parijs met een jutezak.