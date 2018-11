J’ai donc beaucoup de choses à partager avec vous. Non, je ne vends pas pas cher gucci chaussures, mais en fait, avec ce bon plan, je sais presque la même selected.

Si vous me suivez sur le réseau, vous avez déjà percé tout le monde de los angeles mode avec les accessoires de fermoir du second, boucle double G (alias Marmon Toberto, ceinture double boucle G ou ceinture OM et Gucci) Je sais que – double – G – ceinture). Je ne l’ai pas présenté, tout le monde le sait, hein.

Même avec un petit quelque selected, même par le pouvoir des choses (je ne veux pas figurer dans la liste d’attente de ma ceinture pendant 2 mois), j’ai trouvé une combinaison qui m’a permis d’économiser environ 60 euros. Si vous pouvez avoir deux enfants, vous pouvez vous connaître dans n’importe quelle économie.

J’ai décidé de vous donner il y a quelques jours, j’ai décidé d’offrir une célèbre ceinture, je suis allé sur le website online parfait gucci bags et je suis entré dans “Double Belt G” et tous les résultats correspondants affichés Il y air of mystery: hommes, femmes, enfants. J’ai donc cherché le modèle que je voulais dans le résultat = une grande boucle GG dorée et une ceinture noire de 4 cm de huge. Et que vois-je? Il y a deux correspondances avec cette explication, mais ce n’est pas le même prix.

J’ai trouvé qu’ils sont dans deux catégories différentes et comprennent de près pour comprendre s’il faut justifier l. a. différence de prix: le rayon “femme” et l’autre ligne “hommes”, d’autres Ils sont presque identiques! Il n’y en a qu’un en cuir lisse et l’autre en cuir texturé présente un bord légèrement diffélease de la ceinture (arrondi dans los angeles version pour femme, indiqué par les hommes). Ouais c’est ça? Ouais, ma fille, c’est tout! En d’autres termes, lorsque l. a. ceinture s’use, ces détails ne peuvent pas être vus. C’est juste le même regard.

Mis à component le bas prix, ce qui me motivait principalement à prendre los angeles ceinture parmi les «hommes», c’était beaucoup de listes d’attente, alors je voulais ici, donc j’attendais l’argument 1 également. Ne pas. Chez les femmes, à cause de l. a. petite taille, j’attendais 1 à 2 mois. Chez les hommes, exactement une semaine = les sélections ont été apportées immédiatement;)

Quand j’ai reçu ma ceinture, oh mon dieu! J’ai trouvé que c’était parfait. Quoi qu’il en soit, j’aime bien parler de ça. À ce stade, les hommes et les femmes sont les mêmes!

Le cuir de traitement + le bout de los angeles ceinture pointue n’est pas une caractéristique particular de la ceinture des hommes Gucci (et même si j’ai trouvé une piqûre high-quality cool de vêtements sur son petit ami) pour les gens, los angeles réponse est non. Ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas vous parler, portez-vous une ceinture masculine? En fait, non pas parce que vous pouvez tout voir, il existe certains modèles de ceintures féminines en cuir texturé et à bouts pointus. Et il y a aussi le contraire. Ceinture pleasant pour hommes à bout arrondi.

